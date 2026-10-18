عمرو أديب يكشف عن موعد التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى السعودية

أكد الإعلامي عمرو أديب، تأجيل التصويت على تفويض الرئيس بإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن المشهد لا يزال غير واضح، رغم توقعات كثيرين بحسم القرار خلال جلسة اليوم.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الجلسة استمرت لمدة 3 ساعات دون أن تنتهي إلى تصويت نهائي، لافتًا إلى أن انعقادها سبقه اجتماع طارئ للمجلس الوطني للدفاع، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

التطورات المتعلقة بالتفويض

وتابع أن 50 نائبًا من أصل 350 نائبًا تحدثوا خلال جلسة اليوم، في إطار مناقشة التطورات المتعلقة بالتفويض المقترح، على أن يُستكمل النظر في القرار يوم الثلاثاء المقبل.