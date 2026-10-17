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تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية

المستشار تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ
محمود زيدان

أكد المستشار تركي آل الشيخ، أن العلاقات والمواقف بين المملكة العربية السعودية ومصر هي مواقف تاريخية راسخة لا يمكن محوها، مستحضراً صوراً ومحطات خالدة بين البلدين.

واستعرض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر، العلاقات التاريخية: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر مواقف تاريخية.

وتابع: "في قصر مولاي الله يحفظه، في صورة كبيرة له وهو سنة 56 من تجنيده للدفاع عن مصر، متعرضًا لموقف الملك فيصل سنة 73 وموقف الرئيس حسني مبارك سنة 90 وموقف الملك عبد الله سنة 2013 وموقف الملك سلمان سنة 2015 و2016، هذه مواقف كلها يعني لا تمحى". 

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