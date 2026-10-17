لميس الحديدي: علاقتنا بالسعودية أمن قومي.. ومصر جاهزة للمساندة لو طلبت الرياض

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر على شعارات الأخوة والدم، لكنها تمثل علاقة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي للبلدين، مشددة على أهمية وقوف القاهرة والرياض إلى جانب بعضهما البعض في أوقات الأزمات والتحديات.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن مصر والمملكة العربية السعودية تمثلان قيادة العالم العربي، مؤكدة أن ما يجمع البلدين يتجاوز الروابط التاريخية والعاطفية، ليشمل مصالح مشتركة ومسؤوليات إقليمية تفرض التعاون والتضامن بينهما.

السعودية والخليج ساندوا مصر في أزمة 2013

وأشارت الحديدي إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت مواقف واضحة من الدعم المتبادل، مستشهدة بالمساندة السعودية والخليجية لمصر خلال أزمتها الاقتصادية في عام 2013، ووصفت هذا الدعم بأنه كان كبيرًا للغاية.

وأكدت أن هذه المواقف تعكس طبيعة العلاقات المصرية السعودية، موضحة أن التضامن الحقيقي يظهر في أوقات الأزمات، عندما تحتاج إحدى الدولتين إلى مساندة الأخرى.

جاهزون للمساعدة إذا طلبتم

ولفتت مقدمة برنامج «الصورة» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد استعداد مصر لتقديم الدعم للمملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك، معتبرة أن هذه الرسالة تعكس استعداد القاهرة للوقوف إلى جانب الرياض في مواجهة التحديات التي قد تتعرض لها.

وأضافت أن تأكيد الرئيس على استعداد مصر للمساعدة حال طلب المملكة يعكس طبيعة التنسيق بين البلدين، وأهمية الحفاظ على أمن السعودية واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية.

وقت الأزمات مصر والسعودية لازم يقفوا جنب بعض

وشددت الحديدي على أن العلاقات بين القاهرة والرياض تقوم على المصالح الاستراتيجية والأمن القومي المشترك، وليس على مجرد عبارات الأخوة والمساندة، مؤكدة أن تعرض أي من البلدين لأزمة يستدعي التضامن والتعاون.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المصري السعودي، في ظل الدور الذي تؤديه الدولتان في المنطقة، مشيرة إلى أن حماية المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي يتطلبان الوقوف المتبادل إلى جانب بعضهما البعض في أوقات الشدة.