عمرو أديب: واجهنا الإرهاب والاضطرابات وقادرون على التغيير في ظل الاستقرار

أكد الإعلامي عمرو أديب ، أن ما تردد بشأن احتمالات التمديد أو التوريث في عام 2030 لا يستند إلى أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عدم المساس بالدستور واستكمال مدته الرئاسية حتى نهايتها، على أن تتولى رئاسة البلاد قيادة جديدة بعد ذلك.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الرئيس السيسي تعهد بالحفاظ على استقرار الدولة المصرية خلال فترة حكمه، وعدم ترك البلاد في مواجهة مصير غير واضح، في ظل التحديات الإقليمية والداخلية التي تشهدها المنطقة.

وأشار مقدم برنامج “الحكاية”، إلى أن مصر تمكنت خلال فترات سابقة من التعامل مع ظروف أمنية مضطربة، شهدت تفجيرات استهدفت كنائس ومساجد، إلى جانب استهداف جنود مصريين في سيناء، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في التعامل مع الأزمات والتحديات.

جهود التطوير

وتابع أن قدرة الدولة على تجاوز مراحل الاضطراب تطرح تساؤلات بشأن إمكانية إحداث تغييرات وتحسينات في ظل الأوضاع الأكثر استقرارًا، بما يدعم استمرار جهود التطوير والتغيير داخل المجتمع المصري.