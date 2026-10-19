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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: عندما يمتلك جيشنا العظيم سلاح صائد المسيرات الواحد بيكون سعيد

عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تابع أخبار عن سلاح صائد المسيرات في القوات المسلحة المصرية مضيفا:" هذا خبر مفرح ".

قال عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"ظهر سلاح صائد المسيرات في أحد الفيديوهات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية ".

وتابع عمرو أديب :" الدول تنفق مبالغ كبيرة لإسقاط مسيرة يبدأ سعرها من 500 دولار "، مضيفا:" سلاح صائد المسيرات يستخدم شعاع الليزر لإسقاط المسيرات ".


وأكمل عمرو أديب :" شعرت أن امتلاك مصر لسلاح صائد المسيرات مفرح وجيد ونحن أمام تطور استراتيجي واضح وإحنا عايزين سلاح قادر على إسقاط المسيرات والصواريخ دون استنزاف القدرات من الذخيرة والصواريخ ".


ولفت عمرو أديب:" عندما يمتلك جيشنا العظيم سلاح  صائد المسيرات الواحد بيكون سعيد  والجيش المصري به كفاءات كثيرة وجيشنا يستطيع التوصل لحلو عبقرية وعظيمة تكون مفيدة ". 
 

عمرو أديب أديب المسيرات سلاح المسيرات اخبار التوك شو

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