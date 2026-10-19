ضهري طقطق.. كرم جابر يحمل عمرو أديب على الهواء

حمل كرم جابر، بطل العالم للرواد في المصارعة، الإعلامي عمرو أديب على الهواء خلال برنامج الحكاية عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

ليرد الإعلامي عمرو أديب: "ضهري طقطق".

وقال جابر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الرياضة تمثل المتنفس الحقيقي للإنسان، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة بانتظام تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة اليومية.

وتابع على أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم، باعتبارهما عنصرين أساسيين للحفاظ على اللياقة البدنية وتحقيق أفضل النتائج الرياضية.

المنافسة على المستوى الاحترافي

وكشف كرم جابر أنه ابتعد عن ممارسة المصارعة في عام 2015، بعد سنوات طويلة من المشاركة في صفوف المنتخب الوطني والتدريب والمنافسة على المستوى الاحترافي.



