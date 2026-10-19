«ضهري طقطق».. كرم جابر يحمل عمرو أديب على الهواء ويحكي أسرار رحلته

لم تكن رحلة البطل المصري كرم جابر في عالم المصارعة مجرد سلسلة من البطولات والإنجازات، بل حكاية إرادة وإصرار بدأت منذ الطفولة، وتواصلت عبر سنوات طويلة من التدريب والمنافسة، وصولًا إلى العودة مجددًا إلى بساط المصارعة في عام 2024.

فمنذ أن بدأ ممارسة الرياضة في الرابعة من عمره، أدرك جابر أن صناعة البطل لا تتوقف عند الموهبة والقوة البدنية، بل تقوم على الانضباط والالتزام والتغذية السليمة والنوم الجيد، إلى جانب القدرة على مواجهة التحديات وعدم الاستسلام للصعاب.

وفي ظهوره ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية “أم بي سي مصر”، كشف جابر عن محطات بارزة في مسيرته الرياضية، متحدثًا عن ابتعاده عن المصارعة ثم عودته إلى المنافسات من بوابة بطولة العالم للرواد.

كما وجّه رسالة إلى الرياضيين الشباب، مؤكدًا أن البطل الحقيقي هو من يواجه الصعاب ولا يهرب منها. وبين استعادة أمجاد الماضي وصناعة تحديات جديدة، يقدّم كرم جابر نموذجًا للرياضي الذي لا تقف مسيرته عند حدود الإنجاز، بل يواصل السعي لإثبات أن شغف الرياضة والإرادة قادران على منح البطل بداية جديدة مهما طال الغياب.

ضهري طقطق.. كرم جابر يحمل عمرو أديب على الهواء



حمل كرم جابر، بطل العالم للرواد في المصارعة، الإعلامي عمرو أديب على الهواء خلال برنامج الحكاية عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

ليرد الإعلامي عمرو أديب: "ضهري طقطق".

كرم جابر: مارست الرياضة منذ الرابعة من عمري.. والنظام الغذائي الصحي والنوم الجيد أساس النجاح



أكد أن الرياضة تمثل جزءًا أساسيًا من حياته منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه بدأ ممارسة الرياضة في سن الرابعة من عمره، من خلال رياضتي الجمباز والسباحة، قبل أن يتجه إلى المصارعة ويحقق العديد من الإنجازات الرياضية.

وقال أن الرياضة تمثل المتنفس الحقيقي للإنسان، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة بانتظام تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة اليومية.

وتابع على أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم، باعتبارهما عنصرين أساسيين للحفاظ على اللياقة البدنية وتحقيق أفضل النتائج الرياضية.

وكشف أنه ابتعد عن ممارسة المصارعة في عام 2015، بعد سنوات طويلة من المشاركة في صفوف المنتخب الوطني والتدريب والمنافسة على المستوى الاحترافي.

وأشار إلى أنه انضم إلى المنتخب الوطني عام 1994، واستمر ضمن صفوفه حتى عام 2015، وهي فترة امتدت لأكثر من عقدين، شهدت مسيرة حافلة بالتدريب والمشاركات الرياضية، مؤكدًا أن الالتزام والاستمرارية يمثلان ركيزتين أساسيتين في حياة أي رياضي يسعى إلى تحقيق النجاح.

التغذية السليمة

وأكد على أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الأجيال الجديدة على تبني أسلوب حياة صحي يعتمد على النشاط البدني والتغذية السليمة والنوم المنتظم.

كرم جابر: عدت للمصارعة في 2024.. البطل الحقيقي يواجه الصعاب ولا يهرب منها



أكد عودته إلى ممارسة المصارعة عام 2024، بعد فترة من الابتعاد عن المنافسات، مشيرًا إلى أنه شارك في بطولة العالم للرواد، في خطوة تعكس استمراره في ممارسة الرياضة وشغفه باللعبة.

وقال أنه خاض 4 لقاءات خلال مشاركته في بطولة العالم للرواد، مؤكدًا أن المصارعة من الرياضات التي تتطلب مواصفات بدنية خاصة، إذ يجب أن يتمتع المصارع بجسم متناسق وقدرات بدنية تتناسب مع متطلبات اللعبة، لافتًا إلى تميزه في منافسات الأوزان الثقيلة.

الحفاظ على اللياقة البدنية

وتابع أن الوصول إلى المستوى الاحترافي في المصارعة يتطلب الالتزام بالتدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية، إلى جانب امتلاك الإرادة والقدرة على مواجهة التحديات التي تعترض طريق الرياضي خلال مسيرته.

البطل الحقيقي يواجه التحديات.. كرم جابر ينتقد هروب اللاعبين للخارج



انتقد لجوء بعض اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية إلى السفر للخارج هربًا من الصعوبات التي تواجههم، معتبرًا أن هذا التصرف ليس الحل الأمثل للتعامل مع التحديات.

وقال أن البطل الحقيقي هو من يمتلك الإرادة لمواجهة الصعاب والاستمرار في السعي نحو تحقيق أهدافه، موضحًا أن تجاوز العقبات يتطلب الصبر والعمل الجاد وعدم الاستسلام، بينما قد يؤدي اختيار الطريق الأسهل إلى تفويت فرص مهمة للتطور وتحقيق الإنجازات.

قوة الإرادة والإصرار

وتابع أن صناعة الأبطال لا تقتصر على امتلاك الموهبة والقدرات البدنية فحسب، بل تعتمد أيضًا على قوة الإرادة والإصرار والقدرة على مواجهة التحديات، وهي عوامل أساسية في تحقيق النجاح والاستمرار في المنافسة الرياضية