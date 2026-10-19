كرم جابر: مارست الرياضة منذ الرابعة من عمري.. والنظام الغذائي الصحي والنوم الجيد أساس النجاح

أكد كرم جابر، بطل العالم للرواد في المصارعة، أن الرياضة تمثل جزءًا أساسيًا من حياته منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه بدأ ممارسة الرياضة في سن الرابعة من عمره، من خلال رياضتي الجمباز والسباحة، قبل أن يتجه إلى المصارعة ويحقق العديد من الإنجازات الرياضية.

وقال جابر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الرياضة تمثل المتنفس الحقيقي للإنسان، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة بانتظام تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة اليومية.

وتابع على أهمية الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم، باعتبارهما عنصرين أساسيين للحفاظ على اللياقة البدنية وتحقيق أفضل النتائج الرياضية.

وكشف كرم جابر أنه ابتعد عن ممارسة المصارعة في عام 2015، بعد سنوات طويلة من المشاركة في صفوف المنتخب الوطني والتدريب والمنافسة على المستوى الاحترافي.

وأشار إلى أنه انضم إلى المنتخب الوطني عام 1994، واستمر ضمن صفوفه حتى عام 2015، وهي فترة امتدت لأكثر من عقدين، شهدت مسيرة حافلة بالتدريب والمشاركات الرياضية، مؤكدًا أن الالتزام والاستمرارية يمثلان ركيزتين أساسيتين في حياة أي رياضي يسعى إلى تحقيق النجاح.

التغذية السليمة

وأكد على أهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع الأجيال الجديدة على تبني أسلوب حياة صحي يعتمد على النشاط البدني والتغذية السليمة والنوم المنتظم.