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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصارع كرم جابر يعود للمنافسات من جديد.. مصر تشارك في بطولة العالم للرواد بالأردن

كرم جابر
كرم جابر
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، عن المشاركة في بطولة العالم للرواد التي من المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 لاعبين وعلى رأسهم البطل الأولمبي كرم جابر الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية أولمبياد لندن 2012.

وتتكون بعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة العالم للرواد كل من : كرم جابر، شريف عيسي عويس، حسام فاروق محمد، حامد محمد حامد، طارق طه الشافعي، حسن إبراهيم مدني، يحيى محمود محمد، دياب دياب سامة سلامة، والحكم الدولي عبدالرحيم عبد اللطيف محمود.

وقال العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، إن مشاركة مصر في بطولة العالم للرواد تأتي في إطار حرص الاتحاد على استمرار الحضور المصري في مختلف المحافل الدولية مؤكدا أهمية البطولة في منح اللاعبين أصحاب الخبرات فرصة جديدة للمنافسة والاحتكاك على المستوى العالمي.

وأضاف أن وجود البطل الأولمبي كرم جابر ضمن بعثة المنتخب يمثل إضافة مهمة للمشاركة المصرية خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب وسجله الحافل بالإنجازات الأولمبية والدولية مشيرا إلى أن الاتحاد يتطلع إلى ظهور جميع لاعبي البعثة بصورة مشرفة وتحقيق نتائج تليق باسم مصر في البطولة.

وأوضح أن إعداد اللاعبين للمشاركة تم مع مراعاة طبيعة المنافسات الخاصة بفئة الرواد مع التأكيد على أهمية الالتزام والاستعداد الجيد قبل انطلاق البطولة متمنيا التوفيق لجميع أفراد البعثة المصرية والعودة بأفضل النتائج الممكنة.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة إلى أن مشاركة الحكم الدولي عبد الرحيم عبد اللطيف محمود ضمن البعثة تعكس أيضا الحضور المصري في الجانب التحكيمي للبطولة مؤكدا أن الاتحاد يواصل دعم عناصر اللعبة والعمل على توسيع المشاركة المصرية في البطولات الدولية المختلفة.

كرم جابر منتخب مصر بطولة العالم المصارعة اتحاد المصارعة

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