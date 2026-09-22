محافظ أسيوط يهنئ أبطال المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بعد حصد 3 ميداليات

هنأ اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، عقب تألقهم في منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الحرة تحت 15 سنة، وحصدهم 3 ميداليات برونزية، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو أسيوط والنتائج التي حققوها، والتي تعكس ما تزخر به المحافظة من مواهب رياضية واعدة.

تحقيق نتائج متميزة

وأوضح محافظ أسيوط أن لاعبي المشروع نجحوا في تحقيق نتائج متميزة خلال منافسات البطولة، حيث حصل اللاعب أحمد سيد سعد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 48 كجم، فيما حقق اللاعب يحيى محمد نشأت المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 68 كجم، بينما حصد اللاعب مصطفى سيد محمود المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 38 كجم، إلى جانب حصول اللاعب محمود محمد أحمد عبده على المركز الخامس في وزن 34 كجم.

وأشاد المحافظ بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري للمشروع، وما بذلوه من جهد خلال مراحل الإعداد والتدريب والمشاركة في البطولة، والذي أسهم في تحقيق هذه النتائج، ويضم الجهاز الفني والإداري خالد سيد عبد العال مدربًا، ومصطفى تمام مساعدًا للمدرب، وأحمد فاروق إداريًا، ومحمد علي محمود مديرًا للمشروع، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير مستويات اللاعبين وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسات المقبلة.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط في دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بالمحافظة، وتوفير سبل التدريب والتأهيل اللازمة أمام العناصر المتميزة، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق نتائج مشرفة في مختلف البطولات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الإنجازات التي يحققها أبناء أسيوط في البطولات الرياضية تمثل دافعًا لمواصلة جهود اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم، مؤكدًا دعمه للنماذج الرياضية المتميزة، ومتمنيًا للاعبين والجهازين الفني والإداري دوام التوفيق ومواصلة حصد الميداليات وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم أسيوط ومصر في المحافل الرياضية.