محافظ أسيوط: تحرير 35 محضرا وإعدام 22 كجم مواد غذائية غير صالحة بساحل سليم

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية الصباحية والمسائية على المحال التجارية والمطاعم والمستودعات والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، وقرار المحافظ رقم 470 لسنة 2026، وقرار رئيس مركز ومدينة ساحل سليم رقم 36 لسنة 2026.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، شنت حملة تموينية وصحية مكبرة بالتنسيق مع إدارتي التموين والصحة بساحل سليم، للمرور على عدد من المحال التجارية والمنشآت الغذائية، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

تحرير 35 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة بساحل سليم

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير إجمالي 35 محضرًا متنوعًا، بواقع 30 محضرًا في مجال الصحة، بالإضافة إلى 5 محاضر لعدم النظافة، فضلًا عن إعدام كمية بلغت 22 كجم من المواد الغذائية المتنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة مستمرة في تكثيف المرور الميداني على الأسواق والمنشآت الغذائية، مع التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات وإدارات التموين والصحة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة، وعدم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

شارك في الحملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم كل من علي عطا، وأحمد ماهر، وعواطف درويش، نواب رئيس المركز، والدكتور ممدوح عامر سكرتير الوحدة المحلية ، وشحاتة عبده مدير الإشغالات، وهاني درويش مسئول المتابعة الميدانية، ورشاد قوشتي رئيس قسم النظافة.

كما شارك من إدارة التموين بساحل سليم سيد حسين مدير الإدارة، وراشد همام مدير مكتب التموين بالشامية، ومن الإدارة الصحية بساحل سليم الدكتور عبد الرحمن أيمن عبد الله مدير الإدارة الصحية، والدكتور هاشم محمد مدير العلاج الحر، وسيد مايز مفتش أغذية، وعبد الله سيد مفتش أغذية، وحسن أحمد مفتش صحة، وإسلام مهران مفتش صحة، وأحمد شرقاوي مفتش صحة بيئة.