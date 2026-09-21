مدير تعليم أسيوط يشهد طابور الصباح بمدرسة ناصر ويتابع 3 مدارس بمنقباد ويكرم مديرة مدرسة

أجرى محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،صباح اليوم الاثنين ،جولة تفقدية لمتابعة سير الدراسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط وشارك طلاب المدرسة والعاملين بها طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم ،وذلك ضمن جولته التى استهدفت 3 مدارس بقرية منقباد التابعة لإدارة أسيوط التعليمية.

مدير تعليم أسيوط يشهد طابور الصباح بمدرسة ناصر

حيث استهل وكيل الوزارة، جولته بزيارة مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بنين بإدارة أسيوط التعليمية وشارك طلاب ومعلمى المدرسة طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية فى جو من الانضباط ،تعميقا لقيم الولاء والانتماء بحضور عامرى كامل مدير إدارة المدرسة .

ثم استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد سير الدراسة بمدرسة مجمعة منقباد الابتدائية المشتركة البالغ عدد فصولها 32 فصل دراسى وتابع بعض الحصص الدراسية بالفصول واجرى بعض الاختبارات للطلاب مشيدا بمستوى الطلاب وتفوقهم الدراسى وانضباط العاملين والتزامهم بلائحة الانضباط المدرسى ،موجها بتكريم مديرة المدرسة نجوى صلاح وتسليمها شهادة تقدير تقديرا لها والجهود العاملين بالمدرسة .

كما تفقد وكيل الوزارة ،مدرسة منقباد الإعدادية بنين البالغ عدد فصولها 22 فصل دراسى ومدرسة منقباد للتعليم الأساسى البالغ عدد فصولها 13 فصل دراسى مشيدا بمستوى الطلاب وانضباطهم .

واطمأن وكيل الوزارة - خلال الجولة - على تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى ، متفقدا بعض الفصول وحضر بعض الحصص والتقى بعض المعلمين ووجه بضرورة الالتزام بسجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب أول بأول وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى .

كما حاور " دسوقى " الطلاب والمعلمين وحثهم على ضرورة الدخول على منصة بنك المعرفة المصرى (www.ekb.eg) للحصول على المعلومات والكتب العلمية فى كافة تخصصات المعرفة والمتاحة مجانا لجميع الطلاب والمعلمين والباحثين عن المعرفة بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم

المصرية والذى يضم مكتبات ومعامل و كتب دراسية ومناهج مطورة (www.moe.gov.eg) فضلا عن الخدمات التى يقدمها للطلاب والمعلمين.

كما شدد وكيل وزارة التعليم ،على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية ومتابعة الغياب اليومى والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى وتفعيل الأنشطة المدرسية والمسابقات الثقافية والعلمية والرياضية لخلق بيئة آمنة وجاذبة للطلاب وتنفيذ ندوات تثقيفية وتوعوية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب وتعميق قيم الولاء والانتماء .