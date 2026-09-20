جنايات سوهاج تحيل قضية اتهام شخصين بسب وقذف وزيرة التنمية المحلية إلى استئناف أسيوط

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة قضية اتهام «ف. م. خ»، 56 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بمركز جرجا، و«ب. ف. أ»، 63 عامًا، ضابط شرطة بالمعاش، والمتهمين بسب وقذف الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرة التنمية المحلية، إلى محكمة استئناف أسيوط لتحديد جلسة أمام دائرة أخرى مختصة، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أحمد طلبه ومحمود اليونسي، وأمانة سر محمد العربي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير عام 2026، بدائرة قسم جرجا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول اتهامات بقذف المجني عليها، وزيرة التنمية المحلية، بطريق النشر، من خلال إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشر منشورات تضمنت اتهامات لها بالاستيلاء على المال العام والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وتحصلها على أموال مستغلة وظيفتها، بما أدى بحسب ما ورد بأمر الإحالة إلى زيادة ثروتها وارتكاب جرائم غسل أموال.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول اتهامًا بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها، باستخدام أجهزة ووسائل الاتصالات، من خلال هاتفه المحمول وشبكة المعلومات الدولية، فضلًا عن إدارته حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني اتهامًا بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الوقائع محل الاتهام، حيث اتُهم بالاتفاق معه وتحريضه على التشهير بالمجني عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتعمد إزعاجها ومضايقتها باستخدام إحدى وسائل الاتصالات.

كما تضمنت الاتهامات أن المتهم الثاني أمد المتهم الأول ببيانات وعبارات القذف والوقائع المراد إسنادها إلى المجني عليها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وبحسب أوراق القضية، فقد واجهت جهات التحقيق المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وبعد نظر القضية، قضت محكمة جنايات سوهاج بعدم الاختصاص بنظرها، وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف أسيوط لتحديد دائرة أخرى مختصة بنظرها، مع استمرار حبس المتهمين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة أمام المحكمة المختصة.