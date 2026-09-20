بسبب الأهلي .. ربيع ياسين ينسحب من الاستديو على الهواء بعد مُشادة مع أسامة حسن | شاهد

شهد برنامج «البلدوزر» الذي يقدمه مجدي عبد الغني واقعة مثيرة على الهواء، بعدما نشبت مشادة كلامية بين ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، خلال الحديث عن عدد من الملفات المرتبطة بالنادي الأهلي.

وتطوّر النقاش بين ربيع ياسين وأسامة حسن بشكل مفاجئ، بعدما احتدم الحوار بين الطرفين داخل الاستديو، وسط اختلاف واضح في وجهات النظر بشأن النادي الأهلي وبعض القضايا المتعلقة بالفريق.

وشهدت الحلقة حالة من التوتر مع ارتفاع حدة النقاش، في الوقت الذي حاول فيه مجدي عبد الغني التدخل لتهدئة الأجواء والحفاظ على سير الحلقة بشكل طبيعي.

وفي ظل تصاعد المشادة، قرر ربيع ياسين الانسحاب من الاستديو ومغادرة الحلقة على الهواء، بعد حالة من الغضب خلال النقاش مع أسامة حسن.

وجاء قرار ربيع ياسين بالمغادرة بشكل مفاجئ، ليضع مقدم البرنامج مجدي عبد الغني أمام موقف غير متوقع، خاصة أن الواقعة حدثت أمام المشاهدين مباشرة.

وكان النادي الأهلي محورًا أساسيًا في النقاش الذي دار بين الضيوف، قبل أن يتحول الحوار الرياضي إلى مشادة كلامية بين ربيع ياسين وأسامة حسن.

وتعد مثل هذه المواقف من أكثر المشاهد التي تحظى باهتمام جماهير الكرة المصرية، خاصة عندما تجمع بين نجوم سابقين للأهلي والزمالك، في ظل المنافسة التاريخية بين الناديين.

وحاول مجدي عبد الغني احتواء الموقف والسيطرة على الأجواء داخل الاستديو، إلا أن حدة النقاش أدت في النهاية إلى انسحاب ربيع ياسين من الحلقة.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين متابعي البرنامج، خاصة بعدما حدثت بشكل مباشر وعلى الهواء، لتتحول المشادة بين ربيع ياسين وأسامة حسن إلى واحدة من أبرز لقطات الحلقة.



