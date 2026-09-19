إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي من تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات ملف تجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال فايق إن الأهلي أغلق ملف المفاوضات مع اللاعبين في الوقت الحالي؛ بعدما عرض النادي شروطه، في الوقت الذي قدم فيه كل لاعب مطالبه بشأن التجديد، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لا ترى أن هناك ما يمكن تقديمه مجددًا في المفاوضات.

وأوضح: «الأهلي بشروطه وطلباته، وطلبات اللاعبين، كل واحد فيهم قدم اللي عنده، والأهلي خلاص معندوش حاجة يقدمها».

وأضاف أن الأهلي لن يعقد جلسات تفاوض جديدة مع محمد هاني وياسر إبراهيم خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح متوقفًا على موقف اللاعبين من شروط النادي.

وتابع: «مفيش قعدات للتجديد تاني، ولو اللاعبين وافقوا على شروط الأهلي؛ وقتها الأهلي هيختار التوقيت المناسب إنه يقعد معاهم وبشروط النادي».