برشلونة يكتسح إشبيلية بثلاثية في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره إشبيلية، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف إشبيلية عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 19.

وسجل هدف برشلونة اللاعب رافينيا دياز في الدقيقة 22.

وسجل رافينيا دياز هدفين في الدقيقتين 52، 69.

فيما تواجد الدولي المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة خلال المباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: كانسيلو، كريستينسين، باو كوبارسي، إريك جارسيا.

خط الوسط: رودري، بيدري جونزاليس، أنتوني جوردون، فيرمين لوبيز، لامين يامال.

خط الهجوم: رافينيا دياز.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة.