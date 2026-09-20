بعد هاتريك جالاتا سراي.. محمد صلاح يدخل تاريخ طرابزون سبور برقم قياسي جديد

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه في سجلات التاريخ مع فريق طرابزون سبور، بعدما تألق بصورة لافتة خلال مواجهة جالاتا سراي، وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه إلى تحقيق انتصار مهم في بطولة الدوري التركي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، فإن محمد صلاح أصبح أكبر لاعب في تاريخ نادي طرابزون سبور يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن منافسات دوري السوبر التركي.

محمد صلاح.. رقم تاريخي جديد

وأوضحت شبكة أوبتا أن صلاح حقق هذا الإنجاز التاريخي وهو يبلغ من العمر 34 عامًا و96 يومًا، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر لاعب يسجل هاتريك بقميص طرابزون سبور في تاريخ مشاركات النادي بالدوري التركي.

ويأتي هذا الرقم ليضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التي يواصل قائد منتخب مصر تحقيقها منذ انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق منذ بداية الموسم.

هاتريك استثنائي أمام جالاتا سراي

وشهدت مواجهة طرابزون سبور وجالاتا سراي تألقًا كبيرًا من محمد صلاح، الذي نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له، وسجل ثلاثة أهداف أكد بها حضوره القوي في المباريات الكبرى.

ولم يكتفِ النجم المصري بالمساهمة في النتيجة فقط، بل قدم أداءً لافتًا على مدار المباراة، وسط إشادة كبيرة من جماهير طرابزون سبور التي احتفلت بتألقه أمام أحد أبرز المنافسين في الكرة التركية.

صلاح يواصل صناعة التاريخ في تركيا

منذ وصوله إلى طرابزون سبور، فرض محمد صلاح نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق، وأصبح حضوره مؤثرًا في النتائج والمباريات المهمة، بينما تواصل الأرقام والإحصائيات توثيق ما يقدمه داخل الملعب.

ويؤكد هاتريك جالاتا سراي أن النجم المصري لا يزال قادرًا على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف الحاسمة، رغم تقدمه في العمر، بعدما نجح في تسجيل رقم قياسي جديد باسمه في تاريخ طرابزون سبور.

وبهذا الإنجاز، يضيف صلاح صفحة جديدة إلى مسيرته مع النادي التركي، بعدما أصبح أكبر لاعب في تاريخ طرابزون سبور يسجل هاتريك في دوري السوبر التركي، في رقم سيظل مرتبطًا باسمه طويلًا