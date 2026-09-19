عرضها للبيع عبر السوشيال ميديا.. عقوبة المتاجرة بطائرات الدرون

حظر قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً تداولها والاتجار فيها، كما حظر أيضا استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع بدون تصريح من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه (أحد الشخاص – مقيم بدائرة بمحافظة الجيزة ) وضبط بحوزته (طائرة "درون" – شاشة عرض للطائرة – عدسة كاميرا) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة المتاجرة بطائرات الدرون

ونص القانون في مادته الثالثة على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، و في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.