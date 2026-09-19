محافظ دمياط يتفقد منطقة مواقف سيارات الميكروباص بالسنانية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، جولة تفقدية بمنطقة مواقف سيارات الميكروباص أسفل الكوبري العلوي بالسنانية، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمتابعة أعمال رفع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال تفقده لمنطقة مواقف سيارات الميكروباص أسفل الكوبري العلوي، وجّه محافظ دمياط بتوفيق أوضاع الإشغالات القائمة بالمنطقة، والعمل على توفير فاترينات حضارية لأصحابها، وفقًا للمعايير والضوابط المقررة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وتيسير حركة المرور.

التواصل مع المواطنين

كما حرص المحافظ على التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجهًا ببحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.

رفع الاشغالات

وفي السياق ذاته، شهد الدكتور حسام الدين فوزي أعمال رفع الإشغالات والتعديات أمام عدد من المحال التجارية بالمنطقة ، موجّهًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمتابعة المستمرة للمنطقة، وتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات والتصدي الفوري لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق، بما يضمن تحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين.