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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"تعليـم دمياط" يحصد 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي "مسرح العرائس" و"الفنون المسرحية

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط إنجازا جديدا يتوج جهودها في دعم الأنشطة المدرسية، بحصولها على ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي "مسرح العرائس" و"الفنون المسرحية"، حيث نال مسرح تعليم دمياط المركز الثاني جمهورياً لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية في مسابقة مسرح العرائس، بينما حصد المركز الخامس جمهوريًا للمرحلة الإعدادية في المسابقة ذاتها، إلى جانب اقتناص المركز الخامس على مستوى الجمهورية لمرحلة التعليم الأساسي في مسابقة الفنون المسرحية.

تكريم المتميزين 

و​أعرب  ياسـر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن خالص تهانيه وتقديره لتوجيه عام التربية المسرحية وكافة المشاركين في هذا العمل المتميز، مثمنًا جهود مديري الإدارات التعليمية، ومديري ومشرفي المدارس الفائزة، وموجهي الإدارات، وفرق الإخراج والتدريب، والتي تتجلى في هذا النجاح والتميز المتواصل.

انشطه تربويه 

وأكد "وكيل الوزارة" أن الأنشطة التربوية والدور الفاعل للمسرح يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التعليم الحديث، لما لهما من أثر مباشر في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية وتوسيع آفاقه، مؤكدًا حرص المديرية المستمر على تشجيع الطلاب واكتشاف مواهبهم المسرحية ورعايتها بكل سبل الدعم.

يُذكر أن المنافسات شهدت مشاركة واسعة ومتميزة من مختلف مدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية ولجميع المراحل العمرية بدءًا من رياض الأطفال مرورًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مما يعكس الشغف الكبير والاهتمام البالغ بالنشاط المسرحي داخل المدارس.

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