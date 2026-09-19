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محلل استخبارات: استمرار استهداف النيجيريين يهدد العلاقات والاستثمارات مع جنوب أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل استخبارات: استمرار استهداف النيجيريين يهدد العلاقات والاستثمارات مع جنوب أفريقيا

أبو بكر صادق الحسن
أبو بكر صادق الحسن
محمود زيدان

قال أبو بكر صادق الحسن، المحلل في الجغرافيا السياسية والاستخبارات، إن الاعتداءات التي تستهدف النيجيريين وعددًا من الجنسيات الأفريقية في جنوب أفريقيا تمثل اتجاهًا متصاعدًا، مشيرًا إلى تحركات داخل البرلمان النيجيري للضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية النيجيرية تعمل على إجلاء مواطنيها من جنوب أفريقيا، بالتزامن مع تحركات للتعاون مع غانا من أجل تعزيز حماية المواطنين.

وأوضح الحسن أن استمرار هذه الهجمات قد ينعكس سلبًا على الاستثمارات الجنوب أفريقية في نيجيريا، فضلًا عن تأثيره في العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن السجلات الرسمية تتحدث عن مقتل 98 نيجيريًا منذ عام 2022.

وأشار إلى أن نيجيريا طالبت بإدراج الملف على أجندة قمة الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن الأدوات الدبلوماسية تظل مطروحة، رغم صعوبة التعامل مع الملف في ظل توظيف بعض السياسيين في جنوب أفريقيا المشاعر العدائية خلال الانتخابات المحلية.

ولفت إلى أن البرلمان النيجيري قرر تعليق الزيارات الرسمية إلى جنوب أفريقيا ومقاطعة الأنشطة التشريعية التي تستضيفها حتى إشعار آخر، معتبرًا أن الخطوة تهدف إلى توجيه رسالة ضغط واضحة.

وأكد الحسن أن المراسلات والمحادثات التشريعية لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى إرسال سفير نيجيريا إلى جنوب أفريقيا لحث الحكومة على وقف أعمال العنف والعداء ضد النيجيريين، مع التأكيد على استمرار بلاده في إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية.
 

أبو بكر صادق الحسن المحلل في الجغرافيا السياسية والاستخبارات الجنسيات الأفريقية جنوب أفريقيا

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