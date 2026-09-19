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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس مستريح العقارات 48 سنة بتهمة النصب وبيع وحدات لأكثر من شخص في النزهة

أموال
أموال
رامي المهدي

أصدرت محكمة جنح السلام، حكمها على مستريح العقارات بالحبس سنة عن كل قضية، بإجمالي 48 سنة بتهمة النصب وبيع وحدات لأكثر من شخص في النزهة.


وقال المستشار أحمد سامي المليجي، محامي عدد من المجني عليهم في وقائع نصب عقاري، أنه صدر أحكام قضائية ضد المتهم صابر ع، المعروف بـ«أبو يوسف»، في 48 قضية تتعلق بوقائع بيع مزدوج ومتكرر لوحدات سكنية بمنطقة الـ27 بدائرة قسمي السلام أول والنزهة 2.


وأوضح المحامي، أن الأحكام الصادرة قضت بالحبس سنة في كل قضية، بإجمالي 48 سنة حبس وفقًا لما أعلنه، مشيرًا إلى إحالة الدعاوى المدنية إلى الجهة المختصة، مع استمرار المطالبات بالتعويضات وحفظ الحقوق المالية للمجني عليهم.

وأضاف أن عددًا من القضايا الأخرى المتعلقة بالوقائع لا تزال متداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم، مع استمرار تحديد جلسات لنظرها.


وبحسب البلاغات والاتهامات محل القضايا، يواجه المتهم اتهامات ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص بموجب عقود متعددة، وصل عدد المشترين أو الشركاء في بعض الوحدات إلى 8 و9 و10 أشخاص.


وأكد المحامي استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية في القضايا المتبقية، ومواصلة الدفاع عن حقوق موكليه والمطالبة بالتعويضات المقررة قانونًا.

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