سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك، وذلك بعد تحرك العملة الأمريكية خلال تعاملات الخميس الماضي، ومع استمرار عطلة البنوك الأسبوعية قبل عودة العمل غدًا الأحد، وتترقب الأسواق عودة التعاملات المصرفية لمتابعة أي تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه.

وبحسب الأسعار الواردة في آخر تحديث، سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في المصرف المتحد والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية المستويات نفسها عند 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.

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وتحظى أسعار الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 باهتمام واسع من المتابعين، خاصة مع استمرار البحث عن سعر العملة الخضراء الآن، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، والفارق بين أسعار الشراء والبيع لدى البنوك المختلفة.

كم سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2026؟

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 عند المستويات المسجلة في آخر تحديثات البنوك، مع استمرار العطلة الأسبوعية التي تتوقف خلالها التعاملات المصرفية، على أن تعود البنوك للعمل غدًا الأحد.

وسجل سعر الدولار في عدد من البنوك مستويات متقاربة، بينما ظهر اختلاف محدود في سعر العملة الأمريكية لدى البنك التجاري الدولي، وفقًا لآخر الأسعار الواردة.

وتأتي متابعة سعر الدولار اليوم في ظل اهتمام المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف بمعرفة أحدث سعر للشراء والبيع، خاصة قبل عودة البنوك إلى العمل واستئناف التعاملات المصرفية.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، وفق البيانات الواردة، نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

ويبحث المتعاملون بصورة مستمرة عن سعر الدولار في بنك قناة السويس لمعرفة قيمة العملة الأمريكية عند الشراء والبيع، ومقارنة السعر مع المستويات المعلنة في باقي البنوك المصرية.

ويأتي سعر الدولار في البنك ضمن تحديثات أسعار العملة الخضراء التي تحظى بمتابعة يومية، خاصة مع تغير الأسعار خلال جلسات التعامل وعودة البنوك إلى العمل بعد العطلة الأسبوعية.



بكام الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث وارد في البيانات محل المتابعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون عودة البنوك للعمل غدًا الأحد لمعرفة ما إذا كانت أسعار الصرف ستشهد تحركات جديدة.

ويظل سعر الشراء هو القيمة التي يدفعها البنك مقابل الحصول على الدولار من العميل، بينما يمثل سعر البيع القيمة التي يحصل بها العميل على الدولار من البنك.



ما سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات الاستقرار التي سجلتها العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك.

وتشير تحديثات منشورة اليوم إلى تسجيل البنك الأهلي المصري سعر 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الوارد في النص الأصلي.

ما سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

سجل الدولار في بنك مصر نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات الأسعار الواردة.

ويأتي سعر الدولار في بنك مصر عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي وبنك الإسكندرية، بما يعكس تقارب أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم.

وتؤكد تحديثات منشورة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 استقرار الدولار في بنك مصر عند 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.



ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

ويأتي سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي وبنك مصر وفق البيانات الواردة، بينما يختلف سعر الدولار في بعض البنوك الأخرى وفقًا لآخر تحديث معلن.

وتتوافق هذه الأرقام مع تحديثات منشورة اليوم السبت، والتي أظهرت تسجيل الدولار في بنك الإسكندرية 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.



ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.

ويختلف سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عن الأسعار المسجلة في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية، وفق آخر تحديثات اليوم، وهو ما يجعل سعر CIB من الأسعار التي يبحث عنها المتعاملون الراغبون في متابعة حركة العملة الأمريكية بين البنوك.

وأكدت تحديثات منشورة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 تسجيل الدولار في البنك التجاري الدولي عند 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.



لماذا استقر سعر الدولار اليوم السبت؟

يرتبط استقرار سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 باستمرار العطلة الأسبوعية للبنوك وتوقف التعاملات المصرفية، لتظل الأسعار عند مستويات آخر جلسة تداول، وفق التحديثات المنشورة اليوم.

وتترقب السوق عودة البنوك إلى العمل غدًا الأحد، حيث يمكن أن تظهر تحديثات جديدة في أسعار الصرف مع استئناف التعاملات المصرفية.

وأظهرت التغطيات المنشورة اليوم استقرار الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة، مع تسجيل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، بينما سجل CIB نحو 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.



ما الفرق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه؟

يعبر سعر شراء الدولار عن القيمة التي يحددها البنك لشراء العملة الأمريكية من العميل، بينما يعبر سعر البيع عن القيمة التي يحددها البنك لبيع الدولار للعميل.

ولهذا يظهر في تحديثات أسعار الدولار رقمان مختلفان لكل بنك، أحدهما للشراء والآخر للبيع، ويبحث العملاء عن السعرين معًا عند متابعة قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه.

وتظهر البيانات الواردة اليوم تقاربًا في أسعار الدولار لدى عدد من البنوك، مع اختلاف محدود في بعض البنوك، ومن بينها البنك التجاري الدولي الذي سجل 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.

ماذا ينتظر سعر الدولار مع عودة البنوك غدًا؟

تعود البنوك للعمل غدًا الأحد بعد العطلة الأسبوعية، وهو ما يجعل تحديثات أسعار الدولار عند استئناف التعاملات محل متابعة من جانب المتعاملين والباحثين عن سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه.

وتظل الأسعار المذكورة في هذا التقرير مرتبطة بآخر تحديثات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وقد تتغير مع استئناف التعاملات وصدور تحديثات جديدة من البنوك.

وتقدم متابعة سعر الدولار بشكل مستمر صورة أحدث عن مستويات الشراء والبيع في البنوك، خاصة مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر وفق آخر تحديث معلن.



ما أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك؟

وفق البيانات الواردة في النص، سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، كما سجل المصرف المتحد 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 52.03 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات تقارب سعر الدولار في عدد من البنوك، مع تسجيل البنك التجاري الدولي سعرًا مختلفًا عن المستويات المسجلة في البنوك الأخرى الواردة في التقرير.