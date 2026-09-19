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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. أقل سعر في البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع ثبات الأسعار مقارنة بآخر تعاملات رسمية للبنوك يوم الخميس الماضي.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه المصري نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في ميد بنك، وفقًا لآخر تحديث معلن.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المرتبة التالية من حيث مستويات سعر الدولار، مسجلًا نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في عدد من البنوك

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في أحد البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار نحو 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول والبركة والتجاري الدولي CIB.

كما بلغ متوسط سعر الدولار نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، والعقاري المصري العربي، وبيت التمويل الكويتي، والمصرف المتحد، وHSBC، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي، والبنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الدولار إلى نحو 52.10 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، ونكست، والعربي الإفريقي الدولي، والمصري الخليجي.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري نحو 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء بنك سايب في المرتبة التالية، مسجلًا نحو 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.

وتتحرك أسعار الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآليات سوق الصرف والتحديثات التي تعلنها البنوك على مدار التعاملات.

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