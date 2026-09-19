بدون تغيير.. تفاصيل أقل سعر دولار

شهد أدنى سعر دولار استقرارًا في مستهل تعاملات له اليوم السبت 19-9-2026، على مستوى البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل متوسط سعر اقل سعر دولار في آخر تحديث له اليوم 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك منذ آخر يوم عمل لها، الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه .

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، البركة، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، HSBC، مصر، الإسكندرية، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 52.1 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، نكست، العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.

تأمين حسابات العملاء

يستهدف البنك المركزي المصري تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لكل عملاء البنوك من الأفراد والمؤسسات؛ لما ينعكس على رفع مستويات الوعي المصرفي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكيانات المصرفية الرسمية في الدولة بجانب الحد من الممارسات غير المشروعة والمضرة بالاقتصاد القومي .

تأتي التحركات بعد اجراء عمليات اختراق مصرفي من بعض الهاكرز ومنتحلي صفات موظفي البنوك؛ للسطو على حسابات العملاء ومدخراتهم.

تحذيرات لحماية بطاقات الإئتمان

وقام البنك المركزي المصري بإطلاق سلسلة من الرسائل التحذيرية للعملاء لحماية بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية بما في ذلك تأمين الأرقام السرية ببطاقات الإئتمان ATM.

أكد البنك المركزي المصري أن عملاء البنوك لا يتصلون مباشرة بالعملاء للاستعلام عن أرقام حساباتهم أو الأرقام السرية وغيرها من المعلومات الشخصية.

وأوضح إنه ينبغي للعميل عدم الاستجابة لأي مكالمات وهمية أو رسائل مزيفة للسطو على الحسابات، محذرًا من عدم ضغط العملاء على أي روابط تصل عبر الموبايل أو البريد الإلكتروني وغيرها خصوصا وأن تلك الروابط تكون مزيفة.

عروض وهمية

وأضاف البنك المركزي أن الهاكرز يلجأون لإنتاج صفحات شبيهة بالبنوك للسطو على حسابات العملاء واختراقها بهدف الاستيلاء عليها أو البيانات الشخصية.

وشدد البنك المركزي المصري على عدم الإنسياق للرسائل الخادعة التي يطلقها الهاكرز و المحتالون لإختراق الحسابات المصرفية؛ بغرض الاستفادة من العروض والتخفيضات المبالغ فيها والتي من شأن أن تكون بهدف استدراج العميل والنصب عليه.

وحذر البنك المركزي المصري؛ العملاء بالقول "لا تنخدع بها وتتسرع بإدخال بيانات بطاقتك البنكية طمعًا في الحصول عليها".

تأتي هذه الاجراءات في إطار هشتاج #معًا نكافح الاحتيال