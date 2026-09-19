استجابةً للشكاوى.. حملة لفحص جودة منتجات البترول بمحطات الوقود ببني سويف

بناءً على توجيهات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، وإشراف الدكتور أحمد عنتر – وكيل المديرية، وبتوجيهات احمد حسني مدير الإدارة، تم تشكيل حملة تموينية للمرور على عدد من محطات الوقود بدائرة المحافظة، وذلك لفحص الشكاوى الواردة بشأن الاشتباه في وجود مياه بمنتجات الوقود داخل بعض المحطات.

فحص المنتجات

و قامت الحملة بالاستعانة بالمختصين والجهات الفنية المعنية، حيث تم فحص المنتجات البترولية بالمحطات محل الشكاوى، وأخذ الإجراءات الفنية اللازمة للتأكد من مدى مطابقتها وسلامتها.

و أسفرت أعمال الفحص عن سلامة المنتجات البترولية وعدم وجود أي مخالفات، وتبين عدم صحة ما ورد بالشكاوى.

وأكدت المديرية استمرار الأجهزة التموينية في تكثيف الرقابة على محطات الوقود ومختلف الأنشطة التموينية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والتحقق منها، حفاظًا على حقوق المستهلكين وضمان وصول السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة