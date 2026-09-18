صحة بني سويف تتحفظ على كميات من الأغذية غير الصالحة خلال حملة مفاجئة بسمسطا

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، حملة رقابية مفاجئة على المنشآت الغذائية بمركز سمسطا، أمس الأربعاء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المتداولة، وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وتحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، وبمشاركة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق مراقبة الأغذية بسمسطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف و784 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط مصنع للمخللات وبداخله 2 طن من المخللات الفاسدة وتنبعث منها روائح كريهة، إلى جانب 1.5 طن من الملح المتحجر والمتغير في خواصه الطبيعية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لإنتاج الجبن، وبداخله 273 كجم من جبنة الموتزاريلا غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى ضبط مركز لتجميع الألبان وبداخله 5 أطنان من اللبن الفرز الممنوع تداوله، فضلًا عن ضبط مركز آخر لتجميع الألبان وبداخله 2 طن من اللبن الفرز المحتوي على حشرات وشوائب، إلى جانب ضبط 11 كجم من النوتيلا والحلويات منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن السلع الغذائية.

كما تم المرور والتفتيش على 18 منشأة غذائية، وتحرير 27 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، من بينها مخالفات عدم حمل الشهادات الصحية، مع التوصية بوقف نشاط 5 منشآت غذائية لعدم وجود التراخيص اللازمة، فضلًا عن وجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما جرى إعدام 28 كجم و50 لترًا من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد والتلف، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات وفقًا للقواعد المنظمة.