حملات للنظافة وإزالة التعديات ومتابعة الخدمات والتصالح بمراكز ومدن بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة ورفع المخلفات، وإزالة التعديات ومخالفات البناء، ورفع كفاءة الإنارة والطرق، ومتابعة ملفات التصالح، والاستجابة لشكاوى المواطنين، إلى جانب دعم القوافل الطبية والدعوية، وذلك في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري جهودها في متابعة الملفات الخدمية، حيث تم المرور ومتابعة أعمال اللجان الفنية للتصالح، بالتوازي مع تنفيذ حملة لرفع المخلفات بعدد من الشوارع والمواقع، شملت موقع حوض الدلالة، وشارع الدهشوري، والطريق الدائري، وشارع صفية زغلول، وشارع 23 يوليو، وشارع الرياضي، وميدان حارث، وكورنيش النيل، وطريق السادات، كما تم تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لأعطال الإنارة بطريق بني عفان ومدرسة الشهيد أحمد قرني والخط الداخلي للقرية، إلى جانب صيانة وتركيب كشافات الإضاءة بمساكن الشباب بمنطقة الحمرايا ببياض العرب، وفي إطار التصدي لمخالفات البناء تم إزالة مخالفة في المهد عبارة عن شدة خشبية لسقف بدور علوي بعقار بطريق سليمان متولي ، كما تم إيقاف أعمال تركيب سلم حديد لإنشاء سلم طوارئ مخالف بمركز أشعة بشارع بورسعيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء جهودها في رفع مستوى النظافة والخدمات، حيث تمت متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، ومنها شارع التحرير، وقشلاق البلدية، وأبو سيف، وميدان الصاغة، والسينما القديمة، ومسجد العكايشة، وجرجس عبد الشهيد، والكنيسة، وطراد النيل، والورد، وسور الجيش، وكزبلانك، والإدارة التعليمية القديمة، وخورشيد، والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما التقى رئيس المركز المواطنين في المركز التكنولوجي، واستمع إلى طلباتهم فيما تم التعامل مع تسريب مياه بقرية زاوية الناوية، و تنفيذ كسح جماعي بشارع أحمد السيد صبرة، وفي قرية جزيرة ببا نُفذت حملة نظافة بمدخل قرية الجزيرة الشرقية والشوارع الرئيسية بالقرية.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم رئيس المركز جهودها في ملف النظافة ومتابعة الخدمات، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع الجيش، وشارع أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، ومنطقة السبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، ومنطقة بحري البلد، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تمت في قرية بهبشين متابعة أعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي بالقرية، إلى جانب متابعة أعمال تمهيد وتسوية استكمال الطريق الشرقي ودك التربة الزلطية تمهيدًا للرصف، وفي قرية الحمام تمت متابعة إصلاح أعطال المياه بالقرية، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بقرية بني خليفة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، واصل اللواء أسامة يونس رئيس المركز متابعة الملفات الخدمية، حيث تم توفير التيسيرات اللازمة لتنظيم القافلة الطبية المجانية بقفطان الغربية التابعة للشنطور في يومها الثاني، والتي شملت تخصصات عدة، مع توفير العلاج اللازم للحالات بالمجان، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية وتوعوية، كما تمت متابعة استمرار سير العمل بالمركز التكنولوجي، خاصة ملفات التصالح في مخالفات البناء، بالتوازي مع متابعة انتظام مرور معدات النظافة على نقاط تجميع القمامة وفق خطة العمل، ورفع الأتربة والمخلفات والقمامة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة ومراعاة البعد البيئي وإضفاء الطابع الجمالي على الشوارع.

من جانبه تابع أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا،أعمال النظافة بطريق العواونة/كوم الرمل، وطريق العواونة/المماليك، وطريق العواونة /سدمنت الجبل، كما تم تنظيف ورفع المخلفات بمحيط دير مار جرجس بسدمنت الجبل، إلى جانب متابعة تسوية وردم أجزاء من طريق قاي/إهناسيا ومدخل قاي، لتسهيل حركة سير المركبات، حيث تم تسويتها وردمها كما تم تمهيد طريق قاي/ الفيوم، وتمهيد وتوسعة طريق المعصرة/كوم الرمل وأمام عزبة العلامية وطريق قاي/بني هاني، وفي ملف الإنارة تمت متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمحيط مدرسة اليرموك ومدرسة نزلة المشارقة الابتدائية ومحيط الجمعية الزراعية،فضلًا عن متابعة رفع التراكمات والمخلفات الصلبة من أرض السيجلة بمدخل قرية النويرة خارج الحيز العمراني وتوريدها إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا، كما تمت متابعة الموجة 30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمركز والقرى التابعة له.

