موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض مباراتين أمام أنجولا و جنوب السودان بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى.

فيما تقام مباراة جنوب السودان أمام مصر يوم 29 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 3:00 عصرًا في جوبا ضمن الجولة الثانية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في 19 يونيو 2027، على أن تكون المباراة النهائية يوم 17 من شهر يوليو في ذات العام، وستقام في كينيا وأوغندا وتنزانيا.