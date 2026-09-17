موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.



وكان فريق الأهلي قد فاز في آخر ظهور بالدوري، على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولي.

وتأتي مباراة القمة أمام الزمالك بعد فترة التوقف الدولي التي يخوض منتخب مصر مواجهتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.