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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استايل نادر.. أشرف إمام: لو حازم إمام موجود كان يلعب في السيتي أو أرسنال

حازم امام
حازم امام
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تحدث الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «مودرن سبورتس»، عن موهبة حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مشيدًا بأسلوبه المميز في كرة القدم، مؤكدًا أن طريقة لعبه لا تزال مناسبة للعصر الحالي رغم مرور السنوات.

وقال أشرف حمادة إمام، شقيق حازم إمام، خلال حديثه مع هاني حتحوت: «يتقال عليَّ متحيز، لكن قولًا واحدًا، مثلًا طارق التايب قال إن حازم هو أحرف لاعب في تاريخ مصر، وأنا في وجهة نظري هو أحرف لاعب في تاريخ مصر طبعًا؛ أحرف، لكن مش لازم يبقى أحسن».

وأضاف: «حازم لو موجود دلوقتي في الدوري الأوروبي، هيبقى مش أقل من 150 مليون يورو، هيلعب مانشستر سيتي أو أرسنال عادي جدًا؛ لأن ستايل حازم ما بطلش».

ورد هاني حتحوت قائلًا: «بالعكس، ده ندر دلوقتي».

وأوضح أشرف إمام: «ندر ولسه موجود؛ اللي هو بيلعب من الحركة، وبياخد وبيغير اتجاهاته، وبيروح شمال وبيلعب يمين، وبعدين يروح تاني كرأس حربة، ويلعب تحت رأس الحربة. الاستايل ده موجود لسه، وطريقة لعب حازم لسه لغاية دلوقتي ماشية مع العصر، قولًا واحدًا، في وجهة نظري، أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية».

وسأله حتحوت عن اللاعبين الذين يضعهم في المركزين الثاني والثالث بعد حازم إمام، ليرد أشرف إمام: «حط أي حد، أنا مثلًا أقول كابتن حسن شحاتة وكابتن محمود الخطيب».

وتابع أشرف إمام: «أنا دايمًا أقول للناس إن أسهل حاجة في الدنيا، عشان ما يبانش إن أنا أخوه، أو أنا متحيز أو زملكاوي، تعالى نجرب تجربة عملية».

وأوضح: «أي حد يكتب على يوتيوب دلوقتي: حازم إمام 10 دقائق مهارات، أو حازم إمام ربع ساعة، مش هتلاقي مهارات أكتر من خمس دقائق أو دقيقتين أو ثلاثة لأي لاعب تاني. لكن حازم، كمّل بقى معاه 20 دقيقة و30 دقيقة و40 دقيقة».

وأكد أن أسلوب حازم إمام لم يكن مجرد استعراض، قائلًا: «قولًا واحدًا، هو أحرف من لمس الكرة المصرية، وستايله لسه مكمل لغاية دلوقتي».

وأشار إلى اختلاف طبيعة كرة القدم قديمًا عن الوقت الحالي، قائلًا: «أنت لو اتفرجت على أجوان الستينات، هتلاقي اللعب بطيء شوية وعلى مهله كده، مفيش الضغط، لكن لعب حازم ده لسه ماشي لغاية دلوقتي».

من جانبه، أكد هاني حتحوت أن مهارات حازم إمام لم تكن للاستعراض فقط، قائلًا: «مكانتش كرة استعراضية فقط، كانت الكرة كلها لخدمة الفريق؛ الترقيصة لخدمة، والتوقيفة لخدمة، والتصويبة والتمريرة، فكان شامل».

واختتم أشرف إمام حديثه قائلًا: «أنا بقول لك على الناس اللي أنا شفتها. ما في ناس بقى في الخمسينات والستينات أنا أكيد ما شفتهمش، زي مثلًا كابتن الضظوي، أكيد بيقولوا إنه كان حاجة خرافية. لكن اللي أنا شفتهم من أول الثمانينات هم اللي أنا قلت عليهم دول».

حازم إمام أشرف حمادة إمام هاني حتحوت

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