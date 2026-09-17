مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في سيامة أربعة شمامسة بكاتدرائية كومو الإيطالية

شارك سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في احتفال السيامة الشماسية لأربعة شمامسة جدد، وذلك بكاتدرائية مدينة كومو الإيطالية.

شملت الاحتفالية سيامة الشماس أنسلمو فابيانو، والشماس لورنزو بونجيو، اللذين سبق لهما المشاركة في مؤتمر يوبيل شباب النيابة الرسولية بمصر، والذي أُقيم ببرج العرب، خلال شهر أغسطس 2025، إلى جانب عدد من شباب الكنيسة.

وينتمي الشماس أنسلمو فابيانو إلى جمعية الإرساليات الإفريقية (Société des Missions Africaines)، ومن المنتظر أن يعود قريبًا إلى مصر، حيث سيبدأ دراسة اللغة العربية، ويواصل مسيرته الكهنوتية، والخدمة الرسولية بمصر.

وبهذه المناسبة، تتقدم مطرانية الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بخالص التهاني إلى الشمامسة الجدد، رهبنتهم، وعائلاتهم، سائلين الرب أن يرافقهم بنعمته، ويبارك دعوتهم، وخدمتهم، ويجعلهم شهودًا أمناء للإنجيل في رسالتهم.