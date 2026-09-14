قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا تستهدف منتجعا قرب فيلا الرئيس الروسي على البحر الأسود
إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس واشتعال النيران به على طريق الإسماعيلية الصحراوى
قصة تجسس تهز برلين.. اتهام امرأة بنقل معلومات إلى الاستخبارات الروسية
رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي
بعد إصابة 7 طلاب بسبب سقوط بوابة مدرسة|مصادر: تدافع الأهالي السبب..وطالب واحد مازال بالمستشفى
البحيرة : ضبط 8450 لتر سولار و71 عبوة مبيدات مجهولة المصدر خلال حملات رقابية
1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
نص الطلبة برة.. طالب بمدرسة قوص: منعوا تانية بكالوريا من الدخول لتأخرهم دقائق
الصحة: التطعيمات ليست مقتصرة على الأطفال ومناسبة لمختلف المراحل العمرية
معاشات تكافل وكرامة سبتمبر 2026.. موعد الصرف وطرق الاستعلام
على متن الطائرة الرئاسية.. ترامب يكشف سرا غير متوقع يتعلق به
وزير الطاقة الأمريكي: نواصل زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب إسطفانوس غطاس، والأب يوسف عادل، راعيا الكنيسة، بحضور الأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القديس يوحنا المعمدان كنموذج لعيش الامانة والحق والكرازة بالكلمة".

وأكد الأب المطران أن عظمة القديس يوحنا المعمدان تكمن في صنعه لمشيئة الله، كما أوصى نيافته المحتفى بهم، وجميع الحاضرين بأن يكونوا متحدين بالرب يسوع المسيح دائمًا، من خلال ممارسة الأسرار المقدسة، والتأمل في الكتاب المقدس.

كما أجرى راعي الإيبارشيّة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، بالإضافة إلى تكريم خريجي وخريجات مختلف المراحل التعليمية بالرعية.

الأنبا بشارة الأنبا بشارة جودة الكاثوليك قداس قداس المناولة الاحتفالية الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

غزة

غزة بين مساعي التهدئة وأزمة المساعدات.. رسائل مصرية تتصدر المشهد

جنوب لبنان

قوات الاحتلال تحرق عددا من المنازل في بلدة الطيري بجنوب لبنان

صورة الملف

أخبار التوك شو | الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين.. وشعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار ومفاجأة بشأن الدولار

بالصور

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

أزمة ‏الوقود والكهرباء تضع إيران أمام يوم بلا سيارات

إيران
إيران
إيران

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد