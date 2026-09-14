الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة الأب إسطفانوس غطاس، والأب يوسف عادل، راعيا الكنيسة، بحضور الأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القديس يوحنا المعمدان كنموذج لعيش الامانة والحق والكرازة بالكلمة".

وأكد الأب المطران أن عظمة القديس يوحنا المعمدان تكمن في صنعه لمشيئة الله، كما أوصى نيافته المحتفى بهم، وجميع الحاضرين بأن يكونوا متحدين بالرب يسوع المسيح دائمًا، من خلال ممارسة الأسرار المقدسة، والتأمل في الكتاب المقدس.

كما أجرى راعي الإيبارشيّة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، بالإضافة إلى تكريم خريجي وخريجات مختلف المراحل التعليمية بالرعية.