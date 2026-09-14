الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لـ مودرن إم تي أي لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من هيئة الدواء المصرية ضد برنامج "اليوم الملف" المذاع عبر قناة "مودرن إم تي أي" تقديم الإعلاميين: محمد الدسوقي رشدي وفاتن عبدالمعبود، بداعي تناول معلومات وأخبار غير صحيحة تمس هيئة الدواء المصرية ، وتؤثر على قطاعي الدواء المصري والرقابة الدوائية.

وجاء في الشكوى، أن القناة تجاهلت النفي الرسمي الصادر عن الهيئة بشأن بعض الموضوعات التي تناولتها الحلقة، رغم استضافتها الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، في مداخلة هاتفية، والذي أكد حصول معامل الهيئة الرقابية على التأهيل والاعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية (WHO)، بما يعكس قوة المنظومة الرقابية الدوائية المصرية، ويؤكد عدم صحة هذه المعلومات.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، والتي قررت استدعاء الممثل القانوني للقناة لجلسة استماع.