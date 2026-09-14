منتخب كرة اليد على الكراسي المتحركة يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت القاهرة بعثة منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة اليوم الإثنين متجهة إلى مدينة برشلونة الإسبانية للمشاركة في بطولة العالم الرابعة والمقرر إقامتها بإسبانيا خلال الفترة من 16 وحتى 20 سبتمبر الجاري.

وتضم البعثة الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ووائل عبدالعاطي مديرًا فنيًا، ومحمد فرج مدرب، وكرم مرسي مدير إداري، والدكتور محمود النجار طبيب الفريق، بينما تضم قائمة اللاعبين محمد أنور، مجدي طلعت، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، ربيع حسني، أحمد عصام، أحمد صلاح، زهراء أبوزيد، أيات أحمد"، ويرافق البعثة الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بعد تلقيه دعوة خاصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبي تشيلي - ليتوانيا، ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب تشيلي في الخامسة من مساء يوم /الأربعاء/ المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد على الكراسي المتحركة هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت سبتمبر من عام 2024 على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر عقب فوزه على نظيره الأمريكي بنتيجة 2-0 .