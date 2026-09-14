مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

أثارت الطبيبة مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، حالة من الغموض بعد إعلان زواجها رسميا في لندن، بالتزامن مع حذفها جميع الصور التي تجمعها بطليقها من حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بعد ساعات من توجيه رسالة عاطفية له، تحدثت خلالها عن مكانته في حياتها والذكريات التي جمعتهما.

زواج مي كمال الدين

فاجأت مي كمال الدين متابعيها بإعلان زواجها رسميا في لندن، من خلال نشر مجموعة من الصور التي ظهرت فيها خلال حفل الزفاف، إلى جانب صور أخرى لعقد الزواج، لكنها حرصت على عدم الكشف عن هوية زوجها الجديد أو ذكر اسمه، وهو ما فتح باب التساؤلات حول شخصيته، خاصة مع تزامن إعلان الزواج مع حذف صور أحمد مكي من حسابها.

وكتبت مي معلقة على صور زفافها: "لله الحمد والمنه تمت نعمته، واكتملت فرحتي.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أعلن زواجي وأسأل الله أن يبارك لنا ويجمع بيننا في خير ومودة ورحمة، اللهم اجعلها بداية أجمل أيام العمر".

ورغم إعلانها الزواج بشكل رسمي، لا تزال هوية زوج مي كمال الدين الجديد محاطة بالغموض، إذ لم تكشف عنه حتى الآن، ولم توضح طبيعة العلاقة التي جمعتهما أو تفاصيل ارتباطهما، مكتفية بمشاركة صور من حفل الزفاف وعقد الزواج.

حذف صور أحمد مكي بعد رسالة عاطفية

جاءت خطوة حذف مي كمال الدين صور أحمد مكي من حسابها بعد يوم واحد فقط من نشرها رسالة عاطفية لفتت أنظار متابعيها، تحدثت خلالها عن علاقتها بطليقها ومكانته لديها، وربطت بين اسميهما والذكريات التي جمعتهما.

كانت مي قد كتبت: "وجودك شيء مكملي، حروف اسمي اسمك، في حاجات في حياتنا بنفتكرها صدفة وبعدين نكتشف إنها كانت مكتوبة لينا من البداية".

وأضافت: "حروف اسمي هي حروف اسم أكتر شخص بحبه في الدنيا، وكأن القدر كان بيخبي اسمك جوا اسمي، لحد ما ييجي اليوم اللي أفهم فيه معنى الصدفة دي".

وتابعت: "هدية القدر كانت صوتك، كلامك، واسمك اللي لقيته ساكن في اسمي. يمكن عشان كده اسمك بالنسبالي مش مجرد اسم، ده إحساس وذكرى وحكاية كاملة متخبئة في كام حرف".

واختتمت رسالتها قائلة: "وأجمل حاجة إن كل مرة أكتب اسمي، أفتكر إن من بين حروفي فيه حروفك، كأن القدر كتبك في اسمي قبل ما يكتبك في قلبي".

وأثارت الرسالة وقت نشرها تفاعلا واسعا، خاصة أنها جاءت بعد إعلان انفصال مي كمال الدين وأحمد مكي في يوليو الماضي، قبل أن تفاجئ متابعيها بعد ذلك بإعلان زواجها في لندن وحذف صور طليقها من حسابها.