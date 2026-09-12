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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إعلان انفصالهما.. مي كمال الدين تثير الجدل برسالة جديدة لأحمد مكي

مى كمال واحمد مكي
مى كمال واحمد مكي
يمنى عبد الظاهر

عادت الطبيبة مي كمال الدين لإثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها رسالة عاطفية وجهتها إلى الفنان أحمد مكي، وذلك بعد إعلان انفصالهما في يوليو الماضي.

وشاركت مي كمال الدين رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، متحدثة عن الرابط الذي يجمع بينها وبين أحمد مكي، مشيرة إلى أن بعض تفاصيل حياتهما ربما كانت مكتوبة منذ البداية.

وكتبت مي في رسالتها: «وجودك شيء مكملني، حروف اسمي اسمك، في حاجات في حياتنا بنفتكرها صدفة وبعدين نكتشف إنها كانت مكتوبة لينا من البداية»

وأضافت فى رسالتها: «حروف اسمى هى حروف اسم أكتر شخص بحبه فى الدنيا، وكأن القدر كان بيخبّى اسمك جوا اسمى، لحد ما ييجى اليوم اللى أفهم فيه معنى الصدفة دي».

وتابعت: «هدية القدر كانت صوتك، كلامك، واسمك اللى لقيته ساكن فى اسمى.. يمكن عشان كده اسمك بالنسبالى مش مجرد اسم، ده إحساس وذكرى وحكاية كاملة متخبّية فى كام حرف».

واختتمت رسالتها قائلة: «وأجمل حاجة إن كل مرة أكتب اسمى، أفتكر إن من بين حروفى فيه حروفك، كأن القدر كتبك فى اسمى قبل ما يكتبك فى قلبي».

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