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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفيرنا السابق في روسيا: دول بريكس لا تحارب الدولار.. وتسعى لحل أزمة الديون

السفير رؤوف سعد
السفير رؤوف سعد
أمنية رشاد الجلوي

قال السفير رؤوف سعد، سفير مصر الأسبق لدى روسيا ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية، تعليقًا على قمة البريكس الـ18 المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، إن التجمع سيكون محوراً مهماً في اللقاءات والمباحثات بين القادة، مؤكداً أن بريكس يمثل تجمعاً مهماً يجمع قوى اقتصادية وسياسية وجغرافية مؤثرة.

وأوضح أن بريكس يدخل في إطار ما وصفه بـ«التعاون الأقاليمي»، وليس التعاون الإقليمي فقط، نظراً إلى أن أعضاءه ينتمون إلى قارات وأقاليم مختلفة، ويختلفون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتاريخياً، إلا أنهم يجتمعون حول هدف مشترك يتمثل في التعاون والاستفادة المتبادلة.

وانتقد سعد، التصورات التي تختزل بريكس في كونه تجمعاً أُنشئ لمواجهة الولايات المتحدة أو القضاء على الدولار، مؤكداً أن هذه الرؤية «غير علمية وغير دقيقة»، وأن دول المجموعة لا تتعامل مع التجمع بهذا المنطق.

وقال إن أهمية بريكس تكمن في قدرته على خلق قوة أقاليمية تتعاون وتستفيد من الخبرات المتبادلة في مجالات الاقتصاد والتجارة والمناخ والبيئة وغيرها.

إصلاح النظام المالي الدولي على أجندة بريكس

وأضاف سعد ، أن إمكانات بريكس كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالمساهمة في تعديل أو تصحيح النظام المالي الدولي، وتطوير البنوك والمؤسسات المالية، والدفع نحو مراجعة بعض القواعد التي تحكم النظام الدولي.

وأشار إلى أن من أهم القضايا التي تستحق المراجعة شروط التمويل التي تتعامل بها المؤسسات الدولية مع الدول النامية، وإعادة النظر في أعباء الديون، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة الصراعات وأزمات الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.

وأكد أن بريكس لا يسعى إلى الصدام مع الولايات المتحدة، كما أنه لا يستطيع عملياً أن يضع نفسه في مواجهة مباشرة معها دخول الهند في صراع مع الولايات المتحدة، كما أن الصين لا ترغب في ذلك، رغم سعيها إلى تنشيط التجارة بالعملات.

وضرب مثالاً بالهند والصين، مشيراً إلى أنه من غير الواقعي تصور دخول الهند في صراع مع الولايات المتحدة، كما أن الصين لا ترغب في ذلك، رغم سعيها إلى تنشيط التجارة بالعملات المحلية.

وأوضح أن استخدام العملات المحلية في التجارة، ومن بينها التفاهمات التي أُبرمت مع مصر، يستهدف دعم اقتصادات الدول وتعزيز التعاون فيما بينها، وليس بالضرورة مواجهة الولايات المتحدة أو احتواء دورها.

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