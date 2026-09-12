وزير النقل يتفقد محطة رمسيس لمتابعة استعدادات السكة الحديد للعام الدراسي

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، جولة تفقدية موسعة، اليوم السبت ، في محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، لمتابعة انتظام وانضباط حركة التشغيل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية التشغيلية بالهيئة لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والطلاب، مع بداية العام الدراسي الجديد 2026 /2027.

وخلال الجولة، اطمأن وزير النقل على توفير رحلات تقدم خدمات مميزة، مع المحافظة على انضباط وانتظام جداول التشغيل، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في وسائل النقل الجماعي المختلفة.

وشملت الجولة التفقدية الساحة الخارجية للمحطة، حيث أكد وزير النقل ضرورة الالتزام بعدم تواجد أية إشغالات في ساحة المحطة الخارجية تعيق حركة المواطنين للوصول إلى شبابيك التذاكر والأرصفة، والالتزام بعدم تواجد السيارات بالساحة الخارجية للمحطة، والالتزام بتواجدها بالجراج الملحق بالمحطة، مع تكثيف وانتشار الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مثل الجولف كار والكراسي المتحركة، وانتشارها داخل المحطة وفي مداخلها.

كما تفقد الوزير شبابيك التذاكر، والمول التجاري، وأرصفة القطارات، حيث أكد ضرورة تواجد عدد من موظفي السكة الحديد المؤهلين للتعامل مع الجمهور في أنحاء المحطة وعلى بوابات الدخول والخروج، لتوجيه المواطنين ومساعدتهم والرد على كافة استفساراتهم.

كما تفقد الوزير قطار رقم 80 القاهرة / أسوان برصيف 8، حيث أكد على استمرار الاهتمام بنظافة المحطات وكذلك القطارات قبل وأثناء وبعد كل رحلة، كما تفقد قطار رقم 911 القاهرة / الإسكندرية برصيف 4، للوقوف على مستوى النظافة بالقطار وجاهزيته لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

والتقى وزير النقل، خلال جولته، بعدد من الركاب على الأرصفة وداخل القطارات، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا على الاستمرار في تحسين جودة الخدمة والارتقاء بمستوى الأداء، بما يلبي احتياجات جمهور الركاب ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وعقب الجولة التفقدية، عقد الوزير اجتماعا موسعًا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث شدد خلاله على الالتزام الكامل بقواعد السلامة والأمان على جميع خطوط السكك الحديدية، والتفعيل الفوري لخطة الطوارئ فور حدوث أي طارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الركاب والرد على كافة استفساراتهم وتوفير مواصلات بديلة عند الطوارئ من خلال التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، مع توفير سكك بديلة عند الطوارئ.

وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة استمرار برامج التأهيل والتدريب الدوري لكافة طوائف التشغيل، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان التشغيل الآمن والمنتظم، كما وجه بتشكيل لجان تفتيش ومتابعة مفاجئة للمرور المستمر على مختلف الخطوط والورش والمحطات، لمتابعة أعمال الصيانة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والتأكد من انتظام التشغيل وجودة الخدمة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين، وتكريم المتميزين.

وشدد وزير النقل كذلك على ضرورة انتشار قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ميدانيًا في مختلف المحطات وعلى خطوط التشغيل، لمتابعة انتظام حركة القطارات على الطبيعة، والوقوف بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو معوقات، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنتظمة ومميزة تليق بجمهور الركاب.