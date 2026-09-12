الرئيس السيسي: تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة أولوية للدول النامية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الطاقة يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة رؤساء دول وحكومات تجمع البريكس في نيودلهي، أن هذه التحديات تؤكد أهمية تبني مقاربة متكاملة تراعي الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة.

وأشار إلى أن مصر تقدر ما شهده مسار التعاون بين دول البريكس في مجالي الزراعة والبيئة من تقدم مهم، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والإدارة المستدامة للموارد المائية.

وكشف الرئيس عن مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات، بما يدعم أمن الغذاء ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ، وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي، مع دعم انتقال عادل وواقعي نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات.

وشدد على ضرورة مراعاة اختلاف الظروف والأعباء واحتياجات التنمية بين الدول عند التعامل مع قضايا المناخ والتحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات.



