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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، عن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، المقرر انعقاد فعالياتها في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر.

وتشهد القمة مشاركة مصر ضمن فعاليات التجمع، في إطار حرص القاهرة على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع دول البريكس، ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء

ومن المتوقع أن يبحث القادة التعاون الاقتصادي، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، وإصلاح المؤسسات الدولية. كما سيكون تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي أولوية، مع تشجيع الدول الأعضاء على زيادة استخدام عملاتها المحلية في التجارة والمدفوعات، والدفع نحو بدائل للمؤسسات المالية التي تهيمن عليها الدول الغربية.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، وهو شعار يركز على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة، ودعم التعاون المشترك في ملفات التجارة والاستثمار والربط والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب الصحة والزراعة والغذاء والطاقة.

وتأسست مجموعة "بريكس" عام 2006 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2010.

وتوسعت المجموعة منذ ذلك الحين إلى 11 عضواً، يمثلون نحو نصف سكان العالم وحصة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي. ودعت المجموعة بصورة متزايدة إلى منح الدول النامية تمثيلاً أكبر في المؤسسات الدولية.

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