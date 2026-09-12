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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انجز معاملاتك من البيت | 245 خدمة حكومية بمنصة مصر الرقمية.. تعرف عليها

مصر الرقمية
مصر الرقمية
قسم الخدمات

​في خطوة جديدة نحو تعزيز مسار التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إتاحة حوالي 245 خدمة رقمية متكاملة عبر منصة «مصر الرقمية»، ضمن خطة طموحة تستهدف القفز بعدد الخدمات المقدمة إلكترونياً لتتجاوز 400 خدمة بحلول عام 2030.

​وكشف البيان الصادر عن الوزارة أن منظومة الخدمات الرقمية تغطي قطاعات حيوية واسعة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين.

مصر الرقمية

قطاعات منصة مصر الرقمية 

وتشمل هذه القطاعات، التموين (مثل تحديث البيانات وبطاقات الدعم)، والتوثيق والشهر العقاري (كالوكالات وإقرارات الشهر العقاري)، والسجل التجاري (بما يشمل خدمات السجل التجاري وحجزها حصرياً)، فضلاً عن خدمات التأمين الاجتماعي، والمركبات والرخصة، والمحاكم، والحالة الشخصية، والكهرباء، والإسكان الاجتماعي.

​وأشارت الوزارة إلى أن الجهود الحالية تركز على الارتقاء بجودة هذه الخدمات واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة لتوفير الوقت والجهد، بالتزامن مع قرب إطلاق «منصة الهوية الرقمية». 

منصى مصر الرقمية

توطين التكنولوجيا الحديثة في الخدمات العامة

وتعد هذه المنصة نقلة نوعية تتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التي تشترط التحقق الشخصي الصارم – مثل معاملات التوكيلات والتوثيق – إلكترونياً بشكل كامل، ودون الحاجة للتوجه الفعلي إلى مقرات تقديم الخدمة.  

و​يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعميق الإدارة الإلكترونية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الخدمات العامة، بما يسهم في بناء المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

منصة مصر الرقمية

دليل استخراج "شهادة التحركات" إلكترونياً

و​في إطار جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أتاحة وزارة الداخلية بالتعاون مع منصة "مصر الرقمية" إمكانية استخراج شهادة التحركات أونلاين بشكل كامل، دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية، وذلك ضمن خدمات تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد.

​البيانات المطلوبة لتقديم الطلب

و​يتطلب التسجيل عبر نموذج طلب شهادة التحركات على موقع وزارة الداخلية إدخال مجموعة من البيانات الأساسية بدقة، وتشمل:

بوابة مصر الرقمية

البيانات الشخصية: الاسم (كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي)، الرقم القومي (يكتب باللغة الإنجليزية بدون فواصل)، محافظة الميلاد، وتاريخ الميلاد.

بيانات الإقامة والاتصال: الوظيفة والعنوان (كما هما مدونان ببطاقة الرقم القومي)، ورقم المحمول (المسجل باسمك في شركات الاتصالات)، والجنسية، بالإضافة إلى بيانات صاحب الشهادة في حالة تعدد الجنسيات (مع ضرورة التأكد من تحميل صور جميع جوازات السفر المصرية والأخرى).

مركز إبداع مصر الرقمية

بيانات الشهادة المطلوبة: تحديد "نوع الجهة المُقدّم إليها" و"الجهة المُقدّم إليها"، وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة (من عام إلى عام).

المرفقات: إرفاق الأوراق والمستندات اللازمة مع النموذج الإلكتروني.

​شروط ومواعيد استلام الشهادة

مدة الاستلام: يتم استلام الشهادة خلال ثلاثة أيام عمل أو أكثر.

ضوابط المراجعة: تتم عملية الإصدار والتسليم بعد التأكد من سلامة الأوراق المُقدّمة كاملاً، وعقب الاطلاع على أصول المرفقات التي تم تحميلها على الموقع.

منصة مصر الرقمية

صِفة مُقدّم الطلب: يتم توضيح ما إذا كان طالب الشهادة هو الأصيل أو غير الأصيل.

​مميزات الخدمة الرقمية

و​توفر منصة مصر الرقمية هذه الخدمة بخصائص تضمن جودة وأمان المعاملات الحكومية، أبرزها:

تسهيل الخدمات: توفير الوقت والجهد للمواطنين.

الأمان والموثوقية: ضمان حماية وسرية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء إتمام المعاملات أونلاين.

منصة مصر الرقمية

السرعة: إنجاز الطلبات وتقديم خدمات حكومية مدمجة في مكان واحد.

منصة مصر الرقمية خدمات مصر الرقمية خدمات التموين الشهر العقاري وزارة الاتصالات

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