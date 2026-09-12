رئيس الوزراء يتفقد المجمع التكنولوجي لخدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة كفرالشيخ،المجمع الحكومي التكنولوجي لخدمات المواطنين بقرية الجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس، الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعكس أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، والتي تتمثل في تقريب الخدمة الحكومية من المواطن، بدلًا من اضطراره للانتقال إلى المدن والمراكز المختلفة لإنهاء معاملاته، لافتًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تجميع عدد من الجهات داخل مبنى واحد، وإنما تغيير أسلوب تقديم الخدمة الحكومية ذاته، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد على الميكنة وتحديد مسارات واضحة للمعاملات، وتقليل زمن الانتظار ضمن مشروعات الدولة للتحول الرقمي.

كما أكد "مدبولي" أيضًا أن المواطن هو محور عملية تطوير الخدمات الحكومية، وبالتالي يجب أن يكون هناك قياس مستمر لمستوى رضاه، وزمن الحصول على الخدمة، وحجم الطلبات التي يتم إنجازها، والشكاوى أو الملاحظات التي تظهر أثناء التشغيل.

ونوه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية تعد أحد المكونات المهمة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل القرى، لما تمثله من نقلة في شكل ومستوى البنية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى أن المجمع الحكومي التكنولوجي بقرية الجزيرة الخضراء يمثل جزءًا من منظومة تطوير الخدمات العامة بمركز مطوبس في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول عليها.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الخدمات الحكومية يأتي ضمن البرنامج المتكامل للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مطوبس، الذي يضم 603 مشروعات في 12 قطاعًا ويستفيد منه أكثر من 350 ألف مواطن، وتشمل قطاعات المبادرة، إلى جانب المرافق الأساسية، والخدمات الحكومية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وغيرها.

وخلال الجولة داخل المجمع، تابع رئيس الوزراء آليات استقبال المواطنين وتلقي الطلبات من خلال شبابيك تقديم الخدمات، واستفسر عن خطوات الحصول على الخدمة والمدة اللازمة لإنهاء المعاملة وآلية التعامل مع الطلبات التي تحتاج إلى استيفاء مستندات إضافية.

ثم تفقد رئيس الوزراء خدمات الشهر العقاري بالطابق الأرضي، وتابع آلية استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم، مؤكدًا أهمية استغلال الإمكانات التكنولوجية في تنظيم الدور وتقليل زمن الانتظار وتسهيل تقديم الخدمات.

وفى ذات السياق، أجرى رئيس الوزراء، حواراً مع أحد المواطنين المترددين على المجمع للحصول على خدمات الشهر العقاري، حيث استفسر منه عن الخدمات المقدمة من خلال المجمع، والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للحصول على الخدمات المتنوعة، كما اطمأن على مدى رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة من خلال هذا المجمع.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على الخدمات الحكومية الأخرى التي يقدمها المجمع، ومن بينها خدمات التضامن الاجتماعي والتموين وغيرها من الخدمات المخصصة لأهالي القرية والمناطق المحيطة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للعاملين بالمجمع أهمية تقديم معلومات واضحة للمواطن منذ بداية المعاملة حول المستندات والإجراءات المطلوبة، بما يمنع تكرار زيارة المواطن أكثر من مرة لاستكمال الخدمة نفسها.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الربط والتنسيق بين مختلف الجهات داخل المجمع، بحيث لا يضطر المواطن بعد التقدم بطلبه في مكان واحد إلى التوجه إلى جهة أخرى خارج المجمع لاستكمال الدورة الإجرائية نفسها.

وشدد رئيس الوزراء كذلك على ضرورة تفعيل جميع الخدمات المخصصة للمجمع وعدم الاكتفاء بوجود مقرات للجهات دون تقديم الخدمة فعليًا، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وإنهائها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن مقياس نجاح المجمع الحكومي ليس المبنى أو عدد الشبابيك، وإنما قدرة المواطن على الحصول على خدمته بسهولة وفي أقل وقت ممكن وبأسلوب حضاري، موجهًا باستمرار متابعة مؤشرات الأداء ونسب انجاز الطلبات ومستوى رضا المتعاملين، والعمل بصورة مستمرة على تحسين الخدمة.