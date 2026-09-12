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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مودي وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي
ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الهندي
أمنية رشاد الجلوي

 بحث الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والهند، ودفع مسارات الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

 جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر حيدر آباد بالعاصمة الهندية نيودلهي، على هامش مشاركة الجانبين في أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة «بريكس».

 ورحب مودي بزيارة ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع الهند والإمارات، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 ونقل الشيخ خالد بن محمد بن زايد خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى رئيس الوزراء الهندي، وتمنياته للهند وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، معرباً عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

 من جانبه، حمّل مودي ولي عهد أبوظبي تحياته إلى رئيس دولة الإمارات، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرخاء والازدهار.

 وتناول اللقاء آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في القطاعات الحيوية وتعزيز التكامل الاقتصادي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الإماراتية الهندية، وتوسيع مجالات الشراكة التنموية والاقتصادية بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم تطلعات قيادتي البلدين نحو ترسيخ شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين.

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي دولة الإمارات الهند الشراكة الاقتصادية مجموعة «بريكس»

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