بطريقة زمان ومن غير تريندات.. معلمة كيمياء تبسط شرح أحد العناصر بتشبيه طريف لحال الطلاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة كيمياء، ظهرت خلاله وهي تشرح أحد العناصر الكيميائية لطلابها بأسلوب بسيط وتقليدي يشبه طريقة المدرسين في الشرح قديمًا، بعيدًا عن محاولات مواكبة التريندات أو تقديم المحتوى بشكل استعراضي.

وخلال الشرح، لجأت المعلمة إلى تشبيه طريف لحال الطلاب لتقريب المعلومة وتسهيل فهمها، قبل أن توجه لهم نصيحة مرتبطة بالمذاكرة والاجتهاد.

ولفت أسلوب المعلمة انتباه رواد مواقع التواصل، خاصة أنها حافظت على طريقتها التقليدية في الشرح، مع الاعتماد على التبسيط والتشبيهات القريبة من الطلاب بدلًا من استخدام أساليب تعتمد على التريندات.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، معتبرين أن طريقة المعلمة أعادت إلى الأذهان أسلوب «مدرسين زمان»، حين كان المعلم يعتمد على الشرح المباشر والأمثلة البسيطة لتوصيل المعلومة للطلاب.