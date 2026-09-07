الزمالك: نحتاج 6 ملايين دولار لإنهاء أزمة القضايا الدولية

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن حجم المبالغ التي يحتاجها النادي من أجل إغلاق ملف القضايا الدولية وإنهاء الأزمات المالية التي عانى منها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على أكثر من محور لتوفير هذه المستحقات.

وقال المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن نادي الزمالك يحتاج إلى ما يتراوح بين 5 و6 ملايين دولار من أجل إنهاء جميع القضايا الدولية العالقة، مشيرًا إلى أن الإدارة تستهدف سداد هذه المبالغ قبل شهر يناير المقبل.

مشروعات لسداد الديون قبل يناير

وأوضح أمين صندوق الزمالك أن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات التي من شأنها توفير الموارد المالية اللازمة لسداد الديون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إنهاء هذه الملفات قبل فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار إلى أن الإدارة تسعى إلى الوصول لمرحلة تسمح للنادي بإبرام صفقات جديدة خلال شهر يناير، خاصة أن إنهاء القضايا وسداد المستحقات يمثلان خطوة مهمة نحو رفع القيود التي تعوق تدعيم الفريق.

تحديات فك القيد والرخصة الأفريقية

وأكد المندوه أن مجلس إدارة الزمالك واجه منذ توليه المسؤولية مجموعة من التحديات الصعبة، وعلى رأسها ملف إيقاف القيد، إلى جانب الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأوضح أن النادي نجح بالفعل في التعامل مع هذه الملفات، بعدما سبق أن واجه تحديًا يتعلق بسداد نحو 4 ملايين دولار لفك القيد، ثم واجه ملفًا آخر تطلب قرابة 3 ملايين دولار، قبل النجاح أيضًا في الحصول على الرخصة الأفريقية.

جماهير الزمالك عنصر أساسي

وشدد حسام المندوه على أن جماهير ومحبي الزمالك يمثلون عنصرًا أساسيًا في دعم النادي، موضحًا أن الإدارة لا تعتمد عليهم وحدهم، لكنها تدرك أهمية دورهم في مساندة النادي خلال الأزمات.

وأضاف أن محبي الزمالك دائمًا ما يبادرون بالمساعدة، حتى دون طلب مباشر من الإدارة، مؤكدًا أن استمرار الدعم الجماهيري يمثل عاملًا مهمًا في مسيرة النادي خلال الفترة المقبلة.



