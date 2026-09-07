الزمالك: جون إدوارد ليس محالا للتحقيق.. وتجربته كانت ناجحة

نفى ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، ما تردد بشأن إحالة جون إدوارد إلى التحقيق داخل النادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأوضح غريب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إدوارد تولى العمل في الزمالك لمدة موسم كامل، وكانت تجربته ناجحة خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.

وأضاف أن جون إدوارد تقدم باستقالته من منصبه، ليتم توجيه الشكر إليه من جانب إدارة النادي، وإنهاء العلاقة بصورة طبيعية وهادئة، مشددًا على أن جميع الأمور المتعلقة برحيله انتهت، ولا توجد أي إجراءات تحقيق بحقه كما تردد مؤخرًا.