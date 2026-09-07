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ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى الصفر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت إلى مستوياتها السابقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى «الصفر».

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة عالميًا، وسط مخاوف من تداعيات أي اضطراب في حركة السفن على الأسواق الدولية.

وفي المقابل، حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية حالة الاضطراب التي تشهدها حركة الملاحة في المضيق، متهمة واشنطن بمحاولة تحميل المجتمع الدولي تكلفة التصعيد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الولايات المتحدة «شنت الحرب على إيران وتريد من العالم أن يدفع ثمنها»، مضيفًا أن واشنطن تسعى إلى تصوير طهران باعتبارها مصدر «الفوضى» في المنطقة.

وأكد المتحدث أن إيران تعتبر الولايات المتحدة المسؤول الرئيسي عن التصعيد والتوترات المتزايدة حول حركة الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تتواصل فيه المواجهة بين الجانبين وسط أهمية استراتيجية كبيرة للممر البحري بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية.

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