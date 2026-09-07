أقل سعر دولار في البنوك الآن

شهد سعر أدني دولار استقرار في تعاملات البنوك مع أول تعاملات اليوم الإثنين 7-9-2026 على مستوى البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث لـأقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار في البنوك صباح اليوم ثابتاً بعد انخفاض طفيف مسجل أمس.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.78 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع في بنوك "البركة، المصرف العربي الدولي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي،التعمير والاسكان، المصرف المتحد، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،HSBC".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، نكست".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 50.9 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ أعلي سعر دولار 50.88 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي".

رسائل هامة من البنك المركزي

وجه البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله؛ تحذيرات جديدة لعملاء البنوك ومستخدمي تطبيق إنستاباي من الطرق التي يستخدمها المحتالون لسرقة الحسابات وإختراقها.

أوضح البنك المركزي المصري في منشور مقتضب تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعي وعددًا من وسائل الإعلام المعتمدة لدى البنك؛ تحذيرات ونصائح للعملاء لمواجهة العمليات الإحتيالية التي تجرى من بعض المحتالون لسرقة الأموال عبر تطبيق إنستاباي.

قال البنك إنه موظفو تطبيق إنستاباي لا يقومون بالإتصال بالعملاء من تلقاء أنفسهم عبر المكالمات الهاتفية بدعوى تحديث البيانات وارسال لينكات وروابط مزيفة للتحديث.

أوضح البنك المركزي أن تلك المحاولات ماهي إلا وسائل للإحتيال والاستدراج لسرقة الأموال بمجرد الضغط على تلك اللينكات.

وحذر البنك المركزي المصري من تلك العمليات أو الاستجابة لها والتي تعد فرصًا للوقوع في شباك المحتالون.

وأطلق البنك المركزي هشتاج تحت عنوان #معًا_نكافح_الاحتيال .

تأتي تلك الاجراءات في اطار حملة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك المصرية لتوعية المواطنين وعملاء البنوك بأخطار عمليات النصب والإحتيال على المتعاملين مع الجهاز المصرفي.