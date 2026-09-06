صوت من الجنة.. طفل يلفت الأنظار خلال قراءة القرآن على طريقة الشيخ الدوسري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا يظهر طفلًا صغيرًا يبدع في محاكاة وتقليد تلاوة القارئ السعودي الشهير الشيخ ياسر الدوسري، متميزًا بنبرة صوت عذبة وأداء خاشع أثار إعجاب وتفاعل المتابعين على نطاق واسع.

وشهد مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً وهائلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم الشديد بموهبة الطفل وقدرته الاستثنائية على محاكاة النبرة الخاشعة والأسلوب المميز للشيخ ياسر الدوسري .

امتلأت منصات التواصل بعبارات الثناء مثل "ما شاء الله تبارك الرحمن" و"صوت من الجنة"، وسط دعوات مكثفة بأن يحفظه الله لوالديه وأن يجعله من أهل القرآن الكريم وخاصته ،معتبرين الطفل قدوة حسنة لجيله.

وطالب الكثير من المتابعين الجهات الدينية والمؤسسات القرآنيّة بتبني هذه الموهبة النادرة، والعمل على صقلها وتعليم الطفل أحكام التجويد ومخارج الحروف بشكل دقيق ليصبح قارئاً كبيراً في المستقبل.